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Liseli kızlara önce laf attı sonra minibüsü üzerlerine sürdü

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Giriş: 10.06.2022 19:16
Ankara'da Temel Y. ve 3 arkadaşı, 'laf atma' iddiası nedeniyle tartıştıkları liseli 5 kız öğrencinin üzerine minibüs sürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 4 lise öğrencisi hafif yaralanırken, kaçan 4 kişi gözaltına alındı.
Liseli kızlara önce laf attı sonra minibüsü üzerlerine sürdü
Liseli kızlara önce laf attı sonra minibüsü üzerlerine sürdü
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