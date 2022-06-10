10 Haziran 2022, Cuma
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Liseli kızlara önce laf attı sonra minibüsü üzerlerine sürdü
Ankara'da Temel Y. ve 3 arkadaşı, 'laf atma' iddiası nedeniyle tartıştıkları liseli 5 kız öğrencinin üzerine minibüs sürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 4 lise öğrencisi hafif yaralanırken, kaçan 4 kişi gözaltına alındı.