Liseli gencin ölümünde dehşet veren görüntüler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Ölüme götüren kavgada tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, diğer çocukların ise "Vur len vur, devam, durma, patlatsana, vursana yüzüne, dizinle çak dizinle. Karnına diz at" diye bağırmaları da yer aldı.