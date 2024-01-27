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Liseli gencin ölümünde dehşet veren görüntüler

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Giriş: 27.01.2024 16:20
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Ölüme götüren kavgada tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, diğer çocukların ise "Vur len vur, devam, durma, patlatsana, vursana yüzüne, dizinle çak dizinle. Karnına diz at" diye bağırmaları da yer aldı.
Liseli gencin ölümünde dehşet veren görüntüler
Liseli gencin ölümünde dehşet veren görüntüler
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