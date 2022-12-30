30 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Liseli genci darp edip kayıt altına almışlardı! Saldırıya uğradı

Liseli genci darp edip kayıt altına almışlardı! Saldırıya uğradı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2022 09:26
Zonguldak'ta bir lisede sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynatmaya çalışan 4 öğrenci adliyeye sevk edilmiş ve savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Yaşanan son gelişmelere göre, N.G.’nin darbedildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç sokak ortasında saldırıya uğradı. Feci şekilde dövülen gencin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımlarda olaya karışan diğer öğrencilerin de tehdit edildiği görüldü.
SGK Cumartesi günü açık mı?
SGK Cumartesi günü açık mı?
Yangını ekipler gelince öğrendi!
Yangını ekipler gelince öğrendi!
Liseli genci darp edip kayıt altına almışlardı! Saldırıya uğradı
Liseli genci darp edip kayıt altına almışlardı! Saldırıya uğradı
İstanbul’da bu kadarına da ’pes’ dedirtten hırsızlık
İstanbul'da bu kadarına da 'pes' dedirtten hırsızlık
Dünya futbolu siyah incisini kaybetti
Dünya futbolu siyah incisini kaybetti
SGK’larda EYT yoğunluğu 2. gününde
SGK’larda EYT yoğunluğu 2. gününde
Başkan Erdoğan ve Bahçeli’den kritik görüşme
Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den kritik görüşme
3 katlı binada doğal gaz patlaması
3 katlı binada doğal gaz patlaması
Başkan Erdoğan müjdeleri tek tek açıkladı
Başkan Erdoğan müjdeleri tek tek açıkladı
Eğlenmeye götürdüler, kendini bagajda buldu!
Eğlenmeye götürdüler, kendini bagajda buldu!
Ünlü oyuncuların dizi setine bıçaklı saldırı!
Ünlü oyuncuların dizi setine bıçaklı saldırı!
İstanbul’da eski nişanlı dehşeti!
İstanbul’da eski nişanlı dehşeti!
Daha Fazla Video Göster