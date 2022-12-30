Liseli genci darp edip kayıt altına almışlardı! Saldırıya uğradı

Zonguldak'ta bir lisede sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynatmaya çalışan 4 öğrenci adliyeye sevk edilmiş ve savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Yaşanan son gelişmelere göre, N.G.’nin darbedildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç sokak ortasında saldırıya uğradı. Feci şekilde dövülen gencin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımlarda olaya karışan diğer öğrencilerin de tehdit edildiği görüldü.