Liselerde sınavlara yeni düzenleme nasıl olacak? Lise sınavlarında düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde yapılacak sınavlara ilişkin bir düzenlemeye gitti. Lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine ikinci dönem yapılacak sınavlara ilişkin katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sunuldu. İkinci dönem sınavlara girmeyecek öğrenciler, ilk dönem notları üzerinden değerlendirilecek. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren o düzenlemenin detayları...

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