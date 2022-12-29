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Lisede skandal görüntüler! Sınır arkadaşlarını dakikalarca dövdüler

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Giriş: 29.12.2022 10:13
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir öğrenci, sınıfta arkadaşları tarafından darp edildi. Grup o anları telefonla kayda aldı. Olaya karışan öğrenciler okuldan uzaklaştırılırken adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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