Lisede skandal görüntüler! Sınır arkadaşlarını dakikalarca dövdüler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir öğrenci, sınıfta arkadaşları tarafından darp edildi. Grup o anları telefonla kayda aldı. Olaya karışan öğrenciler okuldan uzaklaştırılırken adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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