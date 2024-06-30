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Lise tercihlerinde son gün ne zaman?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 14:26
Liseler için tercih maratonu başladı. Peki,tercihler için son gün ne zaman? Tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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