Lise öğrencisi okulda bıçaklandı! Kendini can havliyle dışarı attı yardımına öğretmenleri yetişti

İstanbul Pendik'te bir lise öğrencisi, okul tuvaletine gittiği sırada bir başka öğrenci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencinin hayati tehlikesi bulunmuyor. İşte haberin detayları...

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