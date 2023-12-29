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Lise öğrencisi okulda bıçaklandı! Kendini can havliyle dışarı attı yardımına öğretmenleri yetişti

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 19:52
İstanbul Pendik'te bir lise öğrencisi, okul tuvaletine gittiği sırada bir başka öğrenci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencinin hayati tehlikesi bulunmuyor. İşte haberin detayları...
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