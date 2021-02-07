07 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Lise öğrencisi kıyıdan oltayla onlarca kiloluk balık tuttu! Nesli azalan keler balığı ağa takıldı

Lise öğrencisi kıyıdan oltayla onlarca kiloluk balık tuttu! Nesli azalan keler balığı ağa takıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2021 11:44
Güncelleme:07.02.2021 13:31
Antalya Manavgat ilçesinde amatör balıkçılık yapan 18 yaşındaki lise öğrencisi oltayla 42 kilogramlık balık tuttu. Balıkçının o mücadelesi kameraya yansıdı. Serik ilçesinde ise balıkçıların ağlarına nesli tükenme tehlikesi altındaki keler balığı takıldı.

Antalya Manavgat ilçesinde amatör balıkçılık yapan 18 yaşındaki lise öğrencisi oltayla 42 kilogramlık balık tuttu. Balıkçının o mücadelesi kameraya yansıdı. Serik ilçesinde ise balıkçıların ağlarına nesli tükenme tehlikesi altındaki keler balığı takıldı.

Lise öğrencisi kıyıdan oltayla onlarca kiloluk balık tuttu! Nesli azalan keler balığı ağa takıldı LİSE ÖĞRENCİSİ KIYIDAN OLTAYLA ONLARCA KİLOLUK BALIK TUTTU! NESLİ AZALAN KELER BALIĞI AĞA TAKILDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Oltayla tuttu! Onlarca kiloluk...
Oltayla tuttu! Onlarca kiloluk...
Kreşteki şiddeti oyuncakla ortaya çıkardı
Kreşteki şiddeti oyuncakla ortaya çıkardı
Hindistan'da buzul faciası
Hindistan'da buzul faciası
Kuzu sandı! Bakın ne çıktı?
Kuzu sandı! Bakın ne çıktı?
Rasathane-i Amire'den Kandilli Rasathanesi'ne
Rasathane-i Amire'den Kandilli Rasathanesi'ne
İstanbul'da sis manzaraları
İstanbul'da sis manzaraları
Sıra dışı intikam!
Sıra dışı intikam!
Mezarlıkta bebek sesi! Ekipleri harekete geçirdi
Mezarlıkta bebek sesi! Ekipleri harekete geçirdi
Yeni tedbirler alınacak mı?
Yeni tedbirler alınacak mı?
Sahte bal çetesi!
Sahte bal çetesi!
İşte Salak Milyoner'in çekildiği yerler
İşte Salak Milyoner'in çekildiği yerler
Böyle içerseniz ömrü uzatıyor
Böyle içerseniz ömrü uzatıyor
Daha Fazla Video Göster