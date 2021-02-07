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Lise öğrencisi kıyıdan oltayla onlarca kiloluk balık tuttu! Nesli azalan keler balığı ağa takıldı
Antalya Manavgat ilçesinde amatör balıkçılık yapan 18 yaşındaki lise öğrencisi oltayla 42 kilogramlık balık tuttu. Balıkçının o mücadelesi kameraya yansıdı. Serik ilçesinde ise balıkçıların ağlarına nesli tükenme tehlikesi altındaki keler balığı takıldı.
Antalya Manavgat ilçesinde amatör balıkçılık yapan 18 yaşındaki lise öğrencisi oltayla 42 kilogramlık balık tuttu. Balıkçının o mücadelesi kameraya yansıdı. Serik ilçesinde ise balıkçıların ağlarına nesli tükenme tehlikesi altındaki keler balığı takıldı.