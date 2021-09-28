Lise öğrencilerinin geliştirdiği Akıllı Eczane Sistemi’ne firmalardan yoğun ilgi

Malatya’da öğrenim gören lise öğrencilerinin geliştirdiği ‘Akıllı Eczane Sistemi’ TEKNOFEST’te birincilik elde ederken projenin ticari ürün haline dönüştürülmesi için firmalar yoğun ilgi gösteriyor.

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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'de Malatyalı öğrenciler birçok alanda derece elde etti. Malatya Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 3 öğrencinin yer aldığı Ahi Yunus Emre takımı, Akılı Eczane Sistemi projesiyle sağlık ve ilk yardım kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Geliştirilen projeyle eczanelerde yaşanan yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor. Projenin ticari ürün haline dönüştürülmesi için lise öğrencilerine firmalardan teklif geliyor. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'da öğrencileri tebrik ederek projeyi inceledi.Projede görev alan öğrenci Talip Askok, vatandaşların eczane içerisine girmeden, temas etmeden ilaçları alabileceklerini ifade ederek "Biz bu cihazımızı eczane dışarılarına kurarak aynı bankamatik tarzı insanların ilaç ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. İnsanlar nasıl bankaya gitmeden para çekebiliyorsa, eczanede de içeri girmeden ilaçlarını alabilecekler. Bu şekilde bir sistem geliştirdik" dedi.Projede görev alan öğrenci Talha Özbay, proje çalışmalarında destek verenlere teşekkürlerini dile getirerek "Biz 2019 yılı Aralık ayından itibaren bu proje üstünde çalışıyoruz. 3 arkadaş birbirimizi destekleyerek bu projeyi yaptık. Öğretmenlerimizden, okulumuzdan çok büyük destekler ve yardımlar aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birincilik bizi mutlu etti. Heyecan vericiydi, kendimle okulumla gurur duydum. Meslek lisesi yargısının da önüne geçmiş olduk" şeklinde konuştu.