Lise öğrencileri yaptı! Şeker ölçüm cihazlarını çöpe atacak proje!

İstanbul'da özel bir lisede okuyan 4 öğrenci şeker ölçüm cihazlarını tarihe karıştıracak bir projeye başladı. Kızılötesi ışınlarla kandaki şekeri tespit etmeyi amaçlayan öğrenciler, bunu bir kulaklık yardımıyla yapacak. O kulaklık anlık olarak şeker düşüşünü ya da çıkışını hastaya iletecek. İşte şeker hastalarının hayatını kolaylaştıracak o projenin detayları.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN