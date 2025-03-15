15 Mart 2025, Cumartesi
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Lise öğrencileri yaptı! Şeker ölçüm cihazlarını çöpe atacak proje!
İstanbul'da özel bir lisede okuyan 4 öğrenci şeker ölçüm cihazlarını tarihe karıştıracak bir projeye başladı. Kızılötesi ışınlarla kandaki şekeri tespit etmeyi amaçlayan öğrenciler, bunu bir kulaklık yardımıyla yapacak. O kulaklık anlık olarak şeker düşüşünü ya da çıkışını hastaya iletecek. İşte şeker hastalarının hayatını kolaylaştıracak o projenin detayları.