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Lise öğrencileri yaptı! Şeker ölçüm cihazlarını çöpe atacak proje!

Lise öğrencileri yaptı! Şeker ölçüm cihazlarını çöpe atacak proje!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.03.2025 14:02
İstanbul'da özel bir lisede okuyan 4 öğrenci şeker ölçüm cihazlarını tarihe karıştıracak bir projeye başladı. Kızılötesi ışınlarla kandaki şekeri tespit etmeyi amaçlayan öğrenciler, bunu bir kulaklık yardımıyla yapacak. O kulaklık anlık olarak şeker düşüşünü ya da çıkışını hastaya iletecek. İşte şeker hastalarının hayatını kolaylaştıracak o projenin detayları.
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Lise öğrencileri yaptı! Şeker ölçüm cihazlarını çöpe atacak proje!
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