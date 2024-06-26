26 Haziran 2024, Çarşamba
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Lise müdür yardımcısı öğrencisi tarafından başından vurularak öldürüldü!
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evinin önündeki otomobiline binen lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç (45), kendisini bekleyen şüpheli tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.