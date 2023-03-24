Libya'da 1931 yılında kaydedildi! Trablusgarplı ramazan davulcusundan Türkçe mani

Yüz milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği ramazan ayı geldi. Ramazanın gelmesiyle birlikte davulcular da sahur vakti yine sokaklara döküldü. Sosyal medyada ise Libya'da kaydedildiği belirtilen bir ses kaydı paylaşım rekorları kırdı. 1931 yılına ait ses kaydında Trablusgarplı ramazan davulcusunun Türkçe mani söylediği duyuldu. İtalyan arşivlerinden çıkan kayıtta davulcu maniye "Besmeleyle çıktım yola, selam verdim sağa sola..." sözleriyle başlıyor.