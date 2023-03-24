24 Mart 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Libya'da 1931 yılında kaydedildi! Trablusgarplı ramazan davulcusundan Türkçe mani
Yüz milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği ramazan ayı geldi. Ramazanın gelmesiyle birlikte davulcular da sahur vakti yine sokaklara döküldü. Sosyal medyada ise Libya'da kaydedildiği belirtilen bir ses kaydı paylaşım rekorları kırdı. 1931 yılına ait ses kaydında Trablusgarplı ramazan davulcusunun Türkçe mani söylediği duyuldu. İtalyan arşivlerinden çıkan kayıtta davulcu maniye "Besmeleyle çıktım yola, selam verdim sağa sola..." sözleriyle başlıyor.