Libya heyeti İstanbul'da! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la görüştü

Son dakika haberi... Libya heyeti İstanbul’da. Heyet, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili bir görüşme yapılacak ve heyetler arası bir görüşme yapılacak. İlerleyen dakikalarda kameraların karşısında bir açıklama yapılması bekleniyor. A Haber muhabiri Melis Coşan, gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Libya heyeti İstanbul'da. Heyet, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili bir görüşme yapılacak ve heyetler arası bir görüşme yapılacak. İlerleyen dakikalarda kameraların karşısında bir açıklama yapılması bekleniyor. A Haber muhabiri Melis Coşan, gelişmeleri canlı yayında aktardı.