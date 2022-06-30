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Libya Çölü'nde kaybolan 20 göçmenin cansız bedeni 2 hafta sonra bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2022 10:22
Libya Çölü'nde yaklaşık 2 haftadır kayıp olan göçmenlerden acı haber geldi. Kayıp 20 göçmenin cansız bedeni, Çad sınırı yakınına park edilmiş siyah bir kamyonetin etrafında bulundu.
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