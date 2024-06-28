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LGS sonuçları açıklandı, sıra tercihte! Tercihler 17 Temmuz'a kadar yapılabilecek

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 28.06.2024 12:11
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yerleştirme süreci başlayacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eğitimci Besim Türkoğlu değerlendirdi.
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