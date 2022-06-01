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LGS öncesi neler yapılmalı? Son güne kadar ders çalışılır mı? LGS adaylarına sınav öncesi son tüyolar

A Haber
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Giriş: 01.06.2022 10:43
5 Haziran Pazar günü LGS' var. İyi bir liseye gidebilmek için ter dökecek öğrenciler LGS öncesinde yapılması gerekenleri araştırıyor. Uzmanlar ise adayların sınav öncesi akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak son hazırlıklarını yapmalarını öneriyor.Peki, LGS öncesi neler yapılmalı? LGS'nin son gününe kadar ders çalışılır mı? LGS'de başarılı olmak için neler yapılmalı? Eğitimci Dr. Özge Aslan, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Sınav öncesi son tüyolar
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