LGS heyecanı yarın | Sınava girecek olan öğrenciler nelere dikkat etmeli?

LGS şampiyonları anlatıyor. Yarın sınava girecek olan öğrenciler nelere dikkat etmeli? LGS şampiyonlarından tavsiyeler… Öğrenciler sınav anında stresi nasıl kontrol altına alır?

Sudenaz Yıldız – 2020 LGS Birincisi

Ben bütün yıl düzenli çalışmaya özen gösterdim. Soru çözümlerimde en verimli şekilde çalışmaya özen gösterdim. Sınava girecek arkadaşlarıma bir tavsiyemde heyecanlanmamaları. Sınava bir gün kala ders çalışmasınlar, rahatlamaya önem versinler.

Eslem Tatar – 2020 LGS Birincisi

Benim hedefim her zaman en iyisi olmaktı ve her zaman elimden gelenin en fazlasını yapaya çalıştım. Deneme sınavlarında gördüğünüz eksiklerinizin üstüne giderseniz, başarılı olursunuz. Sınavdan bir gün öncesi yapılması gereken en önemli şey günlük hayatınızı olağan akışında devam ettirmeniz ve heyecan yapmamanız.

Irmak Ceylin Sürücü – 2020 LGS Birincisi

Arkadaşlarıma tavsiyem bugün sınavı düşünmemeye çalışsınlar normal bir gün gibi geçirsinler; Kitap okusunlar, aileleriyle eğlenceli vakit geçirsinler parka gitsinler mümkün olduğunca sınav stresinden uzak kalsınlar.