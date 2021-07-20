Lezzetli kavurma için kurbanlıkların hangi kısmı tercih edilmeli?

Kurbanlar kesildi, sırada ise Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazı kavurma var. Peki, lezzetli bir kavurma yapmanın püf noktaları neler? Kavurma nasıl yapılır? Bu soruların cevabını Adana'da bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş anlattı.

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