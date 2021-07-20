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Lezzetli kavurma için kurbanlıkların hangi kısmı tercih edilmeli?

A Haber
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Giriş: 20.07.2021 11:27
Güncelleme:20.07.2021 11:28
Kurbanlar kesildi, sırada ise Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazı kavurma var. Peki, lezzetli bir kavurma yapmanın püf noktaları neler? Kavurma nasıl yapılır? Bu soruların cevabını Adana'da bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş anlattı.
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