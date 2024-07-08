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Lezzeti ülke sınırlarını aşan Saimbeyli kirazı tescil bekliyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 11:11
Adana'da 26-28 kalibre kalitesinde olan Saimbeyli kirazında hasat başladı. Saimbeyli ilçesinin zirvelerinde zorlu hasat yapılırken lezzeti tescil almayı bekleyen Saimbeyli kirazı, Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Lezzeti ülke sınırlarını aşan Saimbeyli kirazı tescil bekliyor
Lezzeti ülke sınırlarını aşan Saimbeyli kirazı tescil bekliyor
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