Lezzeti ülke sınırlarını aşan Saimbeyli kirazı tescil bekliyor

Adana'da 26-28 kalibre kalitesinde olan Saimbeyli kirazında hasat başladı. Saimbeyli ilçesinin zirvelerinde zorlu hasat yapılırken lezzeti tescil almayı bekleyen Saimbeyli kirazı, Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.