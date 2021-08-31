Leyleklerin göçü 10 gün erken başladı! Uzman isimden kış uyarısı

Sonbahara bir gün kala sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ancak leylekler bu yıl Türkiye'yi 10 gün erken terk etti. Leyleklerin bu yılki göç takvimini analiz eden ve 'Bunu ilk kez gözlemliyoruz' diye yorumlayan akademisyen, "Önümüzdeki kış gerçekten çok çetin geçecek." ifadelerini kullandı.