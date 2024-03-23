Leylek Ormanı misafirleriyle şenlendi! 7 bin kilometre uçup geldi

Orta Karadeniz'de bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Kuzey Yarım Küre'nin en önemli kuş göç rotasında yer alıyor. Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne gelen leylekler, apartmanı andıran 'Leylek Ormanı'na yerleşti.

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