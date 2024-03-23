23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Leylek Ormanı misafirleriyle şenlendi! 7 bin kilometre uçup geldi

Leylek Ormanı misafirleriyle şenlendi! 7 bin kilometre uçup geldi

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2024 16:57
Orta Karadeniz'de bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Kuzey Yarım Küre'nin en önemli kuş göç rotasında yer alıyor. Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne gelen leylekler, apartmanı andıran 'Leylek Ormanı'na yerleşti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremzede esnafı bu kez hırsızlar yıktı
Depremzede esnafı bu kez hırsızlar yıktı
Leylek Ormanı misafirleriyle şenlendi!
Leylek Ormanı misafirleriyle şenlendi!
8 adet kaçak lüks araç motoru ele geçirildi
8 adet kaçak lüks araç motoru ele geçirildi
Kaynak kıvılcımı yangına sebep oldu: 4 yaralı
Kaynak kıvılcımı yangına sebep oldu: 4 yaralı
3’üncü kattan düşen bebeği tente kurtardı
3'üncü kattan düşen bebeği tente kurtardı
Yol kenarına atılan çöpleri bakın ne yaptı
Yol kenarına atılan çöpleri bakın ne yaptı
İstanbul’da yangın paniği: 1 ağır yaralı
İstanbul'da yangın paniği: 1 ağır yaralı
Tokat’ta istinat duvarı devrildi: Faciadan dönüldü
Tokat’ta istinat duvarı devrildi: Faciadan dönüldü
Akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Kontrolden çıkan araç TIR’a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan araç TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Esenyurt’ta ortalığı savaş alanına çeviren kavga
Esenyurt'ta ortalığı savaş alanına çeviren kavga
Kadıköy’de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
Kadıköy’de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
Daha Fazla Video Göster