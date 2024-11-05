05 Kasım 2024, Salı
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Levent'te bir AVM'de yangın paniği! Güvenlik görevlisinin kullandığı kabinde yangın çıktı

Levent'te bir AVM'de yangın paniği! Güvenlik görevlisinin kullandığı kabinde yangın çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 18:17
İstanbul Levent'teki bir AVM'nin önünde bulunan güvenlik görevlisi kabininde yangın çıktı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. İşte o görüntüler...
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