Levent'te bir AVM'de yangın paniği! Güvenlik görevlisinin kullandığı kabinde yangın çıktı

İstanbul Levent'teki bir AVM'nin önünde bulunan güvenlik görevlisi kabininde yangın çıktı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. İşte o görüntüler...

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