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Leoparın evin köpeğini kaçırdığı anlar kamerada!

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Giriş: 25.01.2023 11:58
Güncelleme:25.01.2023 11:58
Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, duvarların üzerinden atlayan vahşi bir leoparın, evin köpeğini kapıp götürdüğü anlar yer alıyor.
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