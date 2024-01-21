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Leopar sazanı Türkiye’de! Kırmızı listedeki balık bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2024 18:32
Bir leopara benziyor ve dünyada kırmızı listede yer alan balıklar sıralamasında ikinci. Çok nadide, özel bir balık. Nadir görülen bu değerli balığın Türkiye'de, Dicle Nehri'nde yaşadığı tespit edildi. Leopar sazanı, çevreciliğiyle nam salan dünyaca ünlü aktör Leonardo Di Caprio'nun da gözdesi.
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