09 Mayıs 2022, Pazartesi
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Leopar dehşet saçtı! Saldırı anında gülerek böyle izlediler
Son dakika haberi... Hindistan'da yakalamaya çalıştığı leopar, polise saldırdı. O anları kaydeden vatandaşların gülmeleri ise dikkat çekti. İşte korkunç anlar...