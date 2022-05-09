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Leopar dehşet saçtı! Saldırı anında gülerek böyle izlediler

İHA
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Giriş: 09.05.2022 13:33
Son dakika haberi... Hindistan'da yakalamaya çalıştığı leopar, polise saldırdı. O anları kaydeden vatandaşların gülmeleri ise dikkat çekti. İşte korkunç anlar...
Leopar dehşeti! Gülerek izlediler LEOPAR DEHŞETİ! GÜLEREK İZLEDİLER

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Leopar dehşeti! Gülerek izlediler
Leopar dehşeti! Gülerek izlediler
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