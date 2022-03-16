Leblebi helvası Yunanistan’ın gündeminde! Leblebi helvası nasıl yapılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İstanbul'da yemekte bir araya gelmişti. Görüşme kadar ikram edilen leblebi helvası da konuşuldu. Hatta o tatlı Yunan medyasında da ye aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" adlı kitabında da yer alan tarifi A Haber araştırdı.

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