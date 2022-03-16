16 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Leblebi helvası Yunanistan’ın gündeminde! Leblebi helvası nasıl yapılır?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İstanbul'da yemekte bir araya gelmişti. Görüşme kadar ikram edilen leblebi helvası da konuşuldu. Hatta o tatlı Yunan medyasında da ye aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" adlı kitabında da yer alan tarifi A Haber araştırdı.