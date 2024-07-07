07 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Lavanta bahçesi doğal fotoğraf stüdyosu oldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2024 14:00
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bulunan lavanta bahçesi yeni sezonda misafirlerini ağırlamaya başladı. Doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelen bahçe, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Lavanta bahçesi doğal fotoğraf stüdyosu oldu
Lavanta bahçesi doğal fotoğraf stüdyosu oldu
Bahçelievler’de 5 bina tahliye ediliyor
Bahçelievler'de 5 bina tahliye ediliyor
Erzurum’da feci kaza
Erzurum'da feci kaza
Malatya’da aile katliamı
Malatya'da aile katliamı
Görmeyen gözleri öğretmen olmasına engel olamadı
Görmeyen gözleri öğretmen olmasına engel olamadı
Mithras Tapınağı’nda yeni keşif
Mithras Tapınağı'nda yeni keşif
Düğün yeri ringe döndü
Düğün yeri ringe döndü
15 Temmuz şehidi Sertbaş’ın hikayesi
15 Temmuz şehidi Sertbaş’ın hikayesi
1 ton kaçak midye ele geçirildi
1 ton kaçak midye ele geçirildi
Dağ keçileri böyle görüntülendi
Dağ keçileri böyle görüntülendi
Susayan güvercinlere elleriyle su içirdiler
Susayan güvercinlere elleriyle su içirdiler
Sürücüleri çileden çıkardı
Sürücüleri çileden çıkardı
Daha Fazla Video Göster