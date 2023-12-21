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Lavabo açıcı bomba gibi patladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 08:49
İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 21 yaşındaki genç, tıkanan lavaboyu açmak için döktüğü açıcı bir anda patlayınca feci şekilde yaralandı. Vücudunun yüzde 35'i yanan genç, yaşadığı korku dolu anları anlattı.
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