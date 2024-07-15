15 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Lastiği patlayan tır, orta refüje çıkarak durabildi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2024 16:12
Ankara’da lastiği patladıktan sonra kontrolden çıkan tır, sürücüsünün aracını orta refüje çıkartmasıyla durabildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Düğünde sandalyeler havada uçuştu
Düğünde sandalyeler havada uçuştu
İddiada para kaybedince büfeye ateş açtı
İddiada para kaybedince büfeye ateş açtı
Lastiği patlayan tır, orta refüje çıkarak durabildi
Lastiği patlayan tır, orta refüje çıkarak durabildi
Zonguldak’ta plaj tesisinde silahlı kavga
Zonguldak'ta plaj tesisinde silahlı kavga
Düğünde ortalığın savaş alanına döndü
Düğünde ortalığın savaş alanına döndü
Erzurum’da vatandaşın yağmurla sınavı
Erzurum’da vatandaşın yağmurla sınavı
2 kardeşi öldüren şahıs adliyede
2 kardeşi öldüren şahıs adliyede
Eve girmeye çalışan yılanı kedi engelledi
Eve girmeye çalışan yılanı kedi engelledi
Tokat’ta sporcular uçtu, vatandaşlar heyecanlandı
Tokat'ta sporcular uçtu, vatandaşlar heyecanlandı
Feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı
Feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı
Çeşme’deki orman yangınına havadan müdahale
Çeşme'deki orman yangınına havadan müdahale
Köprüye yürüdük tankın üzerine çıktık!
Köprüye yürüdük tankın üzerine çıktık!
Daha Fazla Video Göster