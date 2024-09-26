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Lastiği patlayan otomobil önce yayaya sonra durağa çarptı

Lastiği patlayan otomobil önce yayaya sonra durağa çarptı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 15:42
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde lastiği patlayan otomobil kaldırımdaki yayaya çarpıp durağa daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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