Lapa lapa kar yağdı! Yüksekova beyaza büründü

Günlerdir etkili olan soğuk hava gece saatleri itibari ile yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Etkisini arttırarak devam eden kar yağışı merkezi kısa sürede beyaza bürürken, yüksek kesimlerde ise hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışından dolayı İpekyolu ile Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde bulunan sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı.

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