Lapa lapa kar kapıda! İstanbul dahil 72 il için alarm verildi! Meteoroloji'den flaş uyarı! İşte son hava durumu raporu

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin haritalarını güncelledi. Yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu tüm Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor. Pazar günü, İstanbul'da ve çevre illerde kar yağışı bekleniyor. Diğer yandan İstanbulluların merak ettiği "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu da yanıt buldu. Meteoroloji'den yapılan açıklama göre İstanbul'a kar geliyor. Öte yandan İstanbul dahil 72 il için alarm verildi. MGM illeri tek tek açıkladı. İşte son hava durumu tahminleri...