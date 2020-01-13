Lalizer anne kızına kızıp evi terk etti! Kızları gözyaşlarına boğuldu

İstanbul Sultangazi'de yaşanan olayın perde arkası Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı. Lalizer Hanım kızı Ayşe Özdemir'e kızıp evini terk etti. Müge Anlı devreye girdi ve yaşlı kadın bulundu. Anne ve kızı Müge Anlı ekibi buluşturdu. Günler sonra karşısında annesini gören Ayşe Hanım, gözyaşlarına boğuldu. Sakine Hanım ise annesinin ayaklarına kapanıp öptü. İşte duygu yüklü o anlar...