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Lale Bahçesi bayramda ziyarete açıldı! 60 dekarlık alanda on binlerce lale

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 11.04.2024 16:28
Güncelleme:11.04.2024 16:29
Karaman'daki 60 dekarlık lale bahçesi ziyarete açıldı. Yaklaşık 10 çeşit lalenin olduğu bahçe görenleri büyülüyor. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı.
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