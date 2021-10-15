"La Casa de Papel" dizisinin Berlin'i Pedro Alonso O'choro İstanbul'da: Türkiye uzun süre kalmak istediğimiz ülkelerden birisi

D&R Kitap Fuarı kapsamında İstanbul'a gelen "La Casa de Papel" dizisinin Berlin'i Pedro Alonso O'choro, kitabının tanıtım programına katıldı. O'choro, "Türkiye, uzun bir süre kalmak istediğimiz ülkelerden birisi. Turist gibi gezip döneceğimiz bir yer değil de uzun vadeli kalmayı düşüneceğimiz bir yer ve bunu yapacağız" dedi.