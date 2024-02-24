Kuzular anneleriyle buluşuyor! Dakikalar içinde annelerini buluyorlar

A Haber izleyicilerini Amasya'ya götürdü. Çok güzel bir buluşma ekranla geldi. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı. İşte izleyenleri mest eden görüntüler...

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