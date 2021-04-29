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Kuzugöbeği mantarı çiftçinin yüzünü güldürdü! Kilosu 200 liradan alıcı buluyor!

İHA
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Giriş: 29.04.2021 10:23
Güncelleme:29.04.2021 10:34
Manisa'da, ormanlık alanlarda yetişen 'kuzugöbeği' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı buluyor. Çiftçiler, topladıkları mantarları hem aileleriyle tüketiyor hem de satarak geçimini sağlıyor. Kuzugöbeği mantarı toplayan Ali Alataş, "Bu sene kuzugöbeği mantarı bayağı popüler oldu. Kilosu 150 ila 200 lirayı buluyor. Kendi ihtiyacım için topladım. İhtiyacım fazlasını topladığım zaman da ticari amaçlı satıyorum." dedi.
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