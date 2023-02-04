04 Şubat 2023, Cumartesi
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Kuzu, 6 bacaklı doğdu kuzu, 6 bacaklı doğdu
7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip, kıtaya ulaşmak için İstanbul’dan güneye doğru 103 enlem geçerek, 68 saatlik yorucu ve heyecan verici bir yolculuk sürecini geride bırakıp beyaz kıtaya ayak bastı.