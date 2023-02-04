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Kuzu, 6 bacaklı doğdu kuzu, 6 bacaklı doğdu

DHA
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Giriş: 04.02.2023 12:55
7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip, kıtaya ulaşmak için İstanbul’dan güneye doğru 103 enlem geçerek, 68 saatlik yorucu ve heyecan verici bir yolculuk sürecini geride bırakıp beyaz kıtaya ayak bastı.
Kuzu, 6 bacaklı doğdu kuzu, 6 bacaklı doğdu
Kuzu, 6 bacaklı doğdu kuzu, 6 bacaklı doğdu
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