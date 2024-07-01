01 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kuzey Marmara'da feci kaza! Bariyerleri aştı şarampole devrildi

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2024 14:20
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon yol kenarında bulunan bariyerleri de aşarak şarampole devrildi. Olayda 2 kişi yaralanırken, kamyon bulunduğu yerden güçlükle kurtarıldı.
Kuzey Marmara’da feci kaza!
Kuzey Marmara'da feci kaza!
Masmavi deniz, sağlıklı mutfak… Ege mutfağının olmazsa olmazları
Masmavi deniz, sağlıklı mutfak… Ege mutfağının olmazsa olmazları
Keplerini Gazze için yere bıraktılar
Keplerini Gazze için yere bıraktılar
Sosyal medyadan küfürleşme kanlı bitti
Sosyal medyadan küfürleşme kanlı bitti
Sanayi tüpleri neden patlar?
Sanayi tüpleri neden patlar?
Rize’de seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Rize’de seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
3 kardeş ev sahibi tarafından kandırıldı sokağa atıldı
3 kardeş ev sahibi tarafından kandırıldı sokağa atıldı
İstanbul’da film gibi olay: Görenler şaşkına döndü
İstanbul'da film gibi olay: Görenler şaşkına döndü
Kaldırımda oturan kadını saçından tutarak sürüklediler
Kaldırımda oturan kadını saçından tutarak sürüklediler
Park yeri tartışmasına damacanayla müdahale etti
Park yeri tartışmasına damacanayla müdahale etti
Patlamanın tanığı A Haber’de anlattı
Patlamanın tanığı A Haber'de anlattı
Kafede çıkan kavgada sandalyeler hava uçuştu
Kafede çıkan kavgada sandalyeler hava uçuştu
Daha Fazla Video Göster