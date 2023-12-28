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Kuzey Marmara yolundaki zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 09:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkisinde şu ana kadar 11 kişinin vefat ettiği, 7'si ağır 57 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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