Kuzey Marmara yolundaki zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkisinde şu ana kadar 11 kişinin vefat ettiği, 7'si ağır 57 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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