05 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun kar yağışı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun kar yağışı

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2023 18:54
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor. Trafik ekipleri, yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundukları sürücüleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yoğun kar yağışı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun kar yağışı
Önce dövdüler, sonra pompalı tüfekle ateş ettiler
Önce dövdüler, sonra pompalı tüfekle ateş ettiler
Satırlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Satırlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Hangi illerde yarın okullar tatil edildi?
Hangi illerde yarın okullar tatil edildi?
Metrelerce yükselen dalgalar kamerada
Metrelerce yükselen dalgalar kamerada
Çatalca’da plastik fabrikası alev alev yandı
Çatalca’da plastik fabrikası alev alev yandı
Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı
Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı
Bir hattatın hikayesi
Bir hattatın hikayesi
Havaların soğumasıyla tezgahlar şenlendi
Havaların soğumasıyla tezgahlar şenlendi
Tek katlı evler kara gömüldü
Tek katlı evler kara gömüldü
Bursa’da feci zincirleme trafik kazası kamerada!
Bursa'da feci zincirleme trafik kazası kamerada!
Ankara için kura zamanı
Ankara için kura zamanı
Daha Fazla Video Göster