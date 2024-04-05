05 Nisan 2024, Cuma
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev aldı. Alev alev yanan dorseyi fark etmeyen sürücü bir süre bu şekilde ilerledi. Uyarılar ile yangını fark eden sürücü TIR'ın dorsesini ayırdı. Yangın nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde, Ankara yönüne trafik durdu.