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Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR cipe çarptı: 2 ölü 4 yaralı

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Giriş: 03.08.2023 15:33
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiği patlayan bir TIR, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen cipe çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.
Lastiği patlayan TIR cipe çarptı: 2 ölü 4 yaralı
Lastiği patlayan TIR cipe çarptı: 2 ölü 4 yaralı
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