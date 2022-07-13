13 Temmuz 2022, Çarşamba
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Kuzey Marmara otoyolunda kaza! Defalarca takla attı: 4 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde defalarca takla otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.