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Kuzey Marmara otoyolunda kaza! Defalarca takla attı: 4 yaralı

İHA
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Giriş: 13.07.2022 11:44
Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde defalarca takla otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 4 yaralı
Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 4 yaralı
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