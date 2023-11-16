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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! TIR otomobile çarptı: 1 ölü 4 yaralı

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Giriş: 16.11.2023 09:13
Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde TIR'ın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
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