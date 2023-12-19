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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil tıra çarptı: 6 yaralı

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Giriş: 19.12.2023 12:29
Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu çiftalan mevkinde otomobil tıra çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanları çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü.
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