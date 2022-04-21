21 Nisan 2022, Perşembe
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Otomobil TIR'a arkadan çarptı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın içerisinde sıkışan yaralıyı kurtarma çalışması devam ediyor.