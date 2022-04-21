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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Otomobil TIR'a arkadan çarptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2022 11:45
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın içerisinde sıkışan yaralıyı kurtarma çalışması devam ediyor.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza
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