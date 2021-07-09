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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza!

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Giriş: 09.07.2021 07:09
Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Ömerli geçişinde hayvan yemi yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri sıkışan şahısları çıkarmak için uzun süre çalışma yaptı.

Kaza, 04.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Ömerli geçişi Edirne istikametinde meydana geldi. Edirne istikametine gitmekte olan 54 AFF 847 plakalı hayvan yemi yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. TIR'da bulunan iki kişi, bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri çalışmalara katıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu hayvan yemi yüklü TIR'ın altında kalarak feci şekilde can veren 2 kişi sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Öte yandan kaza yerine gelen vatandaşların yakınları gözyaşlarını tutamadı.

ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ OLAY YERİNDE FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. TIR'da sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada hayatını kaybeden kişilerin Hakkı Barutçu ve İlhami Bayrak olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Barutçu ve Bayrak'ın cenazeleri Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Devrilen TIR vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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