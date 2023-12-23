Kuzey Marmara Otoyolu’nda ‘dur’ ihtarına uymadı TIR sürücüsünü rehin aldı! O anları sosyal medyadan paylaştı

Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu'nda Fatih B. adında bir vatandaş, bir TIR sürücüsünü rehin aldı. ‘Dur’ ihtarına uymayan Fatih B., kaçtığı TIR'ın içerisinden Jandarma ekiplerinin ateş açtı. Şüpheli, sosyal medya hesabından elinde silahla TIR'ın içerisindeki o anları yayınlarken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi. İşte tüm detaylar…