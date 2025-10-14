14 Ekim 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Kuzey Marmara Otoyol gişesinde feci kaza kamerada: Araç parçalandı, sürücü hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyol gişesinde feci kaza kamerada: Araç parçalandı, sürücü hayatını kaybetti

Giriş: 14.10.2025 18:45
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde bir kişi kiraladığı otomobille beton refüje çarptı. Takla atan araç parçalanarak yandı. Sürücü hayatını kaybederken kaza anı kameraya yansıdı.
